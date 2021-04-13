首批AZ疫苗於3月3日正式抵台，3月22日全面開打，截至4月12日止桃園市轄內接種人次約2941人，疫苗使用率近7成，因應第二、第三波擴大接種對象，疫苗使用數量劇增，疾管署預計14日配賦第二批疫苗至桃園市合約醫院。

桃園市衛生局表示，桃園市第一批新冠肺炎疫苗共約4400劑，疫苗效期至今年6月15日，截至4月12日累計已接種2941人，疫苗使用率近7成，將依中央規畫加強宣導、增強民眾接種信心、增加合約院所家數提升接種便利性，另針對已接種第1劑的對象提醒8週後接種第2劑，以達疫苗最佳接種效益。

衛生局說，第一批疫苗分別配送至為林口長庚醫院1500劑、敏盛綜合醫院500劑、衛生福利部桃園醫院400劑、聯新國際醫院800劑、國軍桃園總醫院600劑，另考量聖保祿醫院及中壢天晟醫院施打人數佔一定比例，後續配送各300劑疫苗。

因應4月12日擴大接種對象，疾管署預計14日配賦第二批疫苗至桃園市合約醫院，預計配賦至聯新醫院、部立桃園醫院新屋分院、天成醫院及榮總桃園分院，目前數量尚未確定，須等配賦完成之後才能做最終確認。衛生局也提到，因聖保祿的願意接種疫苗的人數已高達100人以上，疫苗劑量一瓶為10人，一盒為10瓶，因此配送疫苗時須超過1盒的量才得進行配送。

(中時 )