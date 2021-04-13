台北股市今(13日)指數上下劇烈震盪逾200點，盤中雖創17041.37點新高，但收盤下跌34.79點，收了一個長長上影線的黑K棒，成交量並創下4630億元新天量，分析師表示，就技術線型來說，確實不利短線，但因台股多頭趨勢不變，且大盤指數在不到一個月的時間大漲1000點，指數做適度的拉回整理並不是壞事。

台股今日盤中一度上漲181點，來到17041.37點，再創歷史新高，不料，收盤指數竟由紅翻黑收在16824.91點，暴量下跌34.79點，就一般技術線型而言，巨量收長上影線(墓碑線)大多代表短線高點已到或將到，投資者應觀望為宜，摩爾投顧分析師陳昆仁指出，3月25日指數還在16000點上下，不到一個月的時間，指數就漲了1000點，的確有點漲多現象，類股輪動過於快速，此時做適度的整理，拉回、震盪，都不是壞事。

陳昆仁表示，只要指數或是個股有持續創新高，代表多頭趨勢不變，後續可觀察在拉回過程中的整理方式，如果是拉回後馬上創新高，代表是強中強的整理，如果是拉回到月線或均線等重要支撐，在守穩後再創新高，也屬於震盪偏多，目前無論是趨勢面或波段走勢依然偏多的看法並沒有改變，只是短線上遇到連續3根黑K又出大量，必須適度整理，因此難免會有些震盪。

陳昆仁說，半導體族群仍是穩盤重心，大盤要回穩，半導體族群表現相當重要，因此，台積電本周四(15日)的法說會或許是另一個轉折時間點，目前操作是選股不選市，應挑選趨勢成長、技術線型整理完畢轉強的個股，以及挑選高殖利率股較具有下檔保護。

他也提醒，如果要操作短線急漲創新高的個股，在進場前要想清楚風險報酬比，要用多少的停損，換取多少的獲利，一定要考慮追價風險，特別是技術線型破底的弱勢股，是不會有法人來拉抬解套的。

(中時新聞網)