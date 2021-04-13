苗栗縣第3座大型親子公園「灣麗親子公園」13日揭牌啟用。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座大型親子公園「灣麗親子公園」13日揭牌啟用，水利處完成滑道改善，增加安全性。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座大型親子公園「灣麗親子公園」13日揭牌啟用，縣長徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東等各民意代表，視察改善後的設施，與小朋友同歡。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座大型親子公園「灣麗親子公園」13日揭牌啟用，水利處長楊明鐃指出，兒童節連假開放試體驗，依據民眾滿意度調查，這座親子公園滿意度高達9成，其中參酌民眾意見回饋，進行公園設施改善，增設防墜網、增加滑道長度等，提升公園遊戲設施的安全性，公園驗收後將由苑裡鎮公所管理維護。

經過網路票選命名的灣麗親子公園，總工程經費約3000萬元，自2020年8月6日開工、2021年3月底完工，4月2日至5日兒童節連假期間，開放民眾試體驗，不光在地民眾，就連外縣市的家長都搶著孩子來玩，水利處蒐集民眾建議與有待改善的設施，歷時1周時間改善，13日正式啟用。

楊明鐃表示，公園設施已完成改善，在斗笠攀爬塔加設防墜網設施；田鼠大冒險山丘的滑道順應民意加長近2公尺長，避免衝出滑道；樹屋遊戲場加設警示說明牌和防撞條；在整體綠美化工程新設多處樹穴栽植樟樹；增加綠美化、遮蔭面積以及石階整平等設施，希望提升公園設施的安全性。

苗栗縣長徐耀昌表示，親子公園深受家長與兒童青睞，甚至吸引外縣市公部門觀摩，設在國立苑裡高中旁的灣麗親子公園，儘管部分遊具設施因疫情影響進口，延宕工程進度，但終能在地方期待下完工啟用，除了增加通霄和苑裡地區親子優質活動場所外，也達成山、海線及中港溪區域均衡的目標。

徐耀昌指示水利處依「一鄉鎮一特色公園」目標，積極評估篩選改造老舊公園及罐頭遊具，今年陸續納入獅潭、後龍、南庄、三灣、卓蘭、三義、西湖、大湖及造橋等9處，活化老舊公園增設遊憩設施，結合在地景點，盼帶動觀光旅遊發展，讓鄉親就近休閒運動。

(中時 )