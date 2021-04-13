南投縣老年人口約9萬2264人，占總人口18.65％，居全國第4位；因此開辦銀髮族健身俱樂部，開放時間為每周二、四，針對50歲以上的健康民眾，由體育運動專業人員指導各種體適能訓練，預防及延緩失能失智，進而減輕醫療及長照資源負擔。

南投縣銀髮健身俱樂部，由縣內社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會、附設南投縣私立家照居家式長期照顧服務機構，承接衛生福利部補助「銀髮健身俱樂部試辦計畫」開辦，地點在南投縣南投市信義街5巷26 號，服務時間為每周二、四下午2點至晚上8點。

有別於長照2.0以失能者為服務對象，銀髮健身俱樂部的目標族群，則是50歲以上的健康民眾，免費提供16種運動器材輔助體適能訓練，指導員依個人狀況設計不同部位的鍛鍊計畫以及安排團體課程，期盼提升全民運動風氣，為長者建立友善環境，落實在地健康老化。

民眾若有相關問題可洽詢1966專線電話，或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線（049）2209595，也可利用衛生局網站線上申請。

(中時 )