居家用品供應廠嘉威生活（3557）預計下周股東會通過上半年配發現金股利3.65元，嘉威生活指出，今年首季營收為新台幣14.74億，雖較去年同期略減2％，但若以美元出貨金額來看營收仍成長4％，整體而言仍維持傳統旺季的水準。

嘉威生活主要供應美國大型通路功能性餐具產品為主，傳統上以夏季、戶外使用為銷售主力，為配合美國當地的通路客戶在夏季前鋪貨完成的時程，第一季與第四季為傳統的出貨旺季。

嘉威指出，近年來，在夏季的餐具產品之外，更加強在西方節慶主題與365天常年銷售的產品項目多有斬獲，且併購prepara品牌廚具產品的營運持續加溫，淡旺季的差距逐步均化，第二季即使淡季預估產能出貨續旺，可望淡季不淡。

嘉威上半年度預計配發現金股利3.65元，除息基準日為5月2日，現金股利將於5月14日發放，此次現金股利係屬109年度第四季之配發，最近二次現金股利配發合計為6元，配發現金股利占所屬當期盈餘之比重均達到七成以上。

(工商 )