加強中台灣的產業管理鏈結，東海大學13日公布同時延攬六位國內外管理、財經資深教授，膺任東海大學智慧轉型中心榮譽講座教授，以協助建立東海大學成為產官學研的重要平台。

東海大學校長王茂駿表示，東海大學近年來致力推動是以數位、跨域、博雅全人的博雅底蘊作為根 基，進而培育學生的軟硬實力。智慧轉型中心扮演學員與企業互動的搖籃，一次延攬六位資深教授，將是中部地區中小企業組織與管理變革的最好導師，實為東海之幸。

「智慧轉型中心」是東海校友黃齊元於2018年在管理學院成立，目前也擔任該中心執行長的黃齊元說，想藉此協助企業進行超前部署，建立企業經營者推動企業變革的能力，真正落實數位轉型的價值。

此次聘任的六位資深教授，分別是前國立臺灣大學副校長湯明哲、前國立臺灣大學副校長李書行、前國立臺灣大學會計系系主任杜榮瑞、前臺灣經濟研究院院長林建甫、前國立臺灣大學EMBA執行長黃崇興，以及美國德瑞索大學（Drexel University）教授張錫惠。

東海大學管理學院長陳鴻基表示，中部地區是臺灣傳統產業的重鎮，六位教授學經歷俱豐，擬藉重他們在學術與實務上的專長以及國際的視野及人脈，協助中部企業主進行數位轉型，並推動學校教育 的翻轉與產業界合作的機會。

東海大學智慧轉型中心近一年來和中部地區29個工業區，成立「中部產業振興聯盟」（CENTER），近期更超前部署「東南亞影響力聯盟」（Southeast-Asia Impact Alliance, SIA），協助企業進行東南亞布局，分散投資風險，並打造「東南亞影響力大學」（Southeast-Asia Impact University, SIU），全方位建置台商前進東南亞的生態系統與平台，多管齊下致力於為企業帶來更多元且富有新意的輝煌成績。

(工商 )