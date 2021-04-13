台鐵太魯閣號事故釀嚴重傷亡，行政院長蘇貞昌該下台嗎？洪孟楷嗆「為官不要厚顏無恥」。

太魯閣號出軌造成嚴重傷亡，各界檢討改革台鐵聲浪再起，行政院長蘇貞昌日前遭爆漠視台鐵總體檢報告，也沒有安排成立跨部會台鐵改革推動小組，導致台鐵改革的停滯，讓蘇被點名怠惰失職應該下台謝罪。對此國民黨立委洪孟楷接受《中時新聞網》訪問痛批蘇揆，別老想甩鍋推卸責任，拿已請辭的交通部長林佳龍當擋箭牌，「不要為了做官如此厚顏無恥」。

「該檢討的時候不檢討，該改進的時候不改進，真的每一次都是今天公祭明天忘記」，洪孟楷說，台鐵的總體檢報告早在兩年前就已經完成，但當時因為民進黨賴下蘇上的內閣改組，就被行政院放生由交通部台鐵局自己公告列管，沒辦法跨部會落實執行這份300多頁的高規格報告，蘇確實應該負非常大的政治責任。

國民黨立委 洪孟楷（攝影／邱子軒）

對於蘇貞昌不批准林佳龍辭呈也傳出陰謀論，洪孟楷則心寒表示，難道49人的罹難還喚不醒現在的執政黨嗎？如果現在還在政治算計做派系考量，那已經不只是冷血還是無情，因為太魯閣號事故很明顯就是人禍，最重要的是將台鐵改革及安全改善列為首要目標，不過至今卻遲未看到蘇貞昌院長站出來，檢討各部會應負責的問題業務，實在令人失望，而這樣的憾事恐怕也會一再發生。

(中時新聞網)