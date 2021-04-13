「這是一個負責任的國家會做的事嗎？」在日本政府正式決定將福島核電站廢水排入大海中後，中國外交部發言人華春瑩今天傍晚連發三則推特，對日方這一決定提出質問。
華春瑩第一則推特說，「像車諾比災難一樣，福島核事故也是世界歷史上最嚴重的核事故之一。」
推特所附圖片中，華春瑩援引資料說明：「根據國際原子能機構和聯合國原子能輻射效應科學委員會報告，福島核電站事故核廢水排放對海洋環境、食品安全與人類健康將產生深遠影響。
圖片文字寫道，「德國海洋科學研究機構計算，放射性物質將自排放之日起57天內擴散至太平洋大半區域，並在10年後蔓延至全球海域。綠色和平組織的核專家表示，它（日核廢水）甚至可能造成基因損害。」
接著，華春瑩又發了一張圖片，推文寫道：「日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水。這是一個負責任的國家會做的事嗎？」
在第三條推文中，華春瑩繼續說，「日本該對其本國人民、子孫後代以及周邊國家的利益承擔應有的責任。」
在推文下，不少網友批評日本政府。「沒錯！但是他們的政府（日本政府）似乎沒有意識到這個問題的嚴重性。」「我們能把這一行為看作是日本對世界的核攻擊嗎？」
日本政府13日召開內閣會議正式決定，福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後將排入大海。
(中時 )
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