促轉會公佈公共場所威權象徵未處理機關，總統府和故宮唯二掛零。林濁水今天批總統府最不轉型正義。總統府發言人張惇涵表示，兩蔣陵寢應如何處置，總統府的立場向來是，應該以尊重家屬意願為前提審酌處置。

張惇涵指出，經了解，促轉會所指的4處威權象徵，是指位於兩蔣陵寢的紀念室、1處塑像及2處遺像。亦即這4處被指具威權象徵的，都在陵寢中。至於兩蔣陵寢應如何處置，總統府的立場向來是，應該以尊重家屬意願為前提審酌處置。

(中時 )