從去年下半年全球晶片產能短缺持續發酵。作為全球最大積體電路（IC）市場，大陸重點區域和企業龍頭都在加強佈局。芯思想研究院日前發佈2021年大陸城市積體電路競爭力排行榜，顯示上海、北京位列第一、第二，無錫則超越深圳排名第三。同時武漢、合肥則超越成都、西安，排名五六。整體觀察位列前15名的城市中，長三角地區佔有6席。

據第一財經引述中國半導體行業協會副秘書長李珂指出，大陸各城市應在國家統籌協調下發揮特色優勢，在設計、製造、封測、設備、材料、應用等產業鏈環節形成協調發展格局，避免一窩蜂造成投資效率低下、低端產能過剩風險。

目前大陸積體電路產業主要有4個產業集聚區，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的環渤海、以深圳為中心的泛珠三角，以及武漢、成都為代表的中西部區域。

根據數據顯示，2020年上海積體電路產業規模占全大陸比重約為22％，產值超過2000億元（人民幣，下同）、增長超過20％。目前有超過700家積體電路重點企業落戶上海，形成群聚效應。光僅張江國家自主創新示範區的積體電路領域，在2020年產銷規模就達到1800億元，占全大陸1／5。

(旺報 )