基隆市安樂區麥金路是重要市區道路，但品質不佳，全長3公里原本有284座人孔蓋，近日翻新，大幅減少至8座，並將人行道拓寬、串聯，提升道路服務品質，市長林右昌也將其規畫為示範道路。

市府工務處表示，麥金路北起基金公路，往南延伸至國道一號八堵交流道，全長約3公里，屬本市極為重要的市區道路，周邊沿途行經安樂國宅社區、長庚院區、新興大型社區及校園通行廊帶等重點區域。

經市府政策考量及當地民眾反映道路品質不佳、通行環境不易、纜線雜亂等現象，向中央爭取經費進行改善，將原有寬度不足及無設置人行環境的斷點，進行拓寬及串聯，並清整紊亂的天際纜線，將其收納於共同管溝內，更進一步執行桿件及路面人孔蓋減量作業，估計人孔蓋下地比例為97.2％。

市府表示，這次道路人孔蓋減量及鋪面改善完後，麥金路道路平坦度指標IRI（國際糙度指標）也從原有的平均4.99m／Km，降為2.64 m／Km，遠優於一般施工後驗收的規範3.5 m／Km。

工務處指出，麥金路施工困難度高於一般市區道路，因為施工範圍交通流量大且住宅區密集，日夜間施工皆不易，沿線又經長庚醫療院區，施工過程除需兼顧工程品質及進度，又需考量醫療救護需求，所幸市民朋友於施工過程百般體諒，才使工程如期如質完成。

(中時 )