資金成本越低代表獲利門檻亦降低。中國人壽13日公布，今年首季資金成本已低於3％，首季自結稅後獲利98.4億元，較去年同期大幅成長121％，每股稅後盈餘（EPS）為2.08元，淨值報酬率（ROE）亦達23.2％，強調其獲利能力堅強。

中壽日前已公布第一季自結財報數字，因為全球及台灣股市波動加大、債券殖利率反彈，中壽強調其積極掌握市場脈動及機會，進行投資部位調整，實現股債資本利得，降低避險成本，首季不止獲利創新高，3月底淨值/資產比率達7.4％，資本適足率亦遠高於法定要求，整體財務結構穩健。

同時今年在疫情相對控制得宜的情況下，保費動能持續推升，110年度第一季新契約保費收入達259億元，相較去年同期成長63％；其中因推動高價值的外幣保單奏效，外幣新契約保費收入達203億元，較去年同期成長88％，將持續帶動中壽價值穩定成長。

除財務面持續穩定表現，中壽也不斷致力業務通路轉型以擴大組織基盤，業務員登錄人數已連續三年持續攀升，去年在遭受疫情影響下，壽險公會登錄人數仍逆勢增長並突破13,000人，淨增年成長率不但是國內大型壽險公司最高，登錄人數排名更一舉躍升為壽險業第五名。

今年第一季，中壽業務通路人力除再較去年同期成長7％外，人均產能亦較去年同期大幅提升44％，足見中國人壽之業務轉型已有明顯成效。此外，中國人壽今年更榮獲現代保險教育基金會保險龍鳳獎「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」內、外勤組優等的雙項殊榮，充分代表中國人壽的品牌價值已被多數年輕世代所認同，並成為最適合發展壽險事業之平台。

(工商 )