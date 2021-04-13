面板雙虎近期漲勢兇猛，昨天群創股價還逼近漲停，今（13）日就豬羊變色、狂殺9.6％差點跌停，同時爆出百萬張恐怖成交量，外資也狂砍16萬張，不少投資人心驚究竟該不該逃命？分析師指出，群創今日價量有點失控，若三天內無法站回今日高點26.25元，操作上要特別小心，空手者無須躁進，不妨等待回檔過程，股價守穩獲得支撐之後再進場，投資人可依面板報價漲跌作為是否持股的重要指標。

群創股價從3月下旬的17元展開波段攻勢，一路向上攀升，至4月12日高點來到27.05元，不到一個月時間漲幅近6成，周二出現獲利了結賣壓，終場大跌2.6元（或9.6％），收在24.4元，外資更一口氣倒貨超過16萬；友達這波則從19元起漲，12日同樣衝上27.05元，創下10年來新高價，短線漲幅累計約42%，今日也成為空軍狙擊目標，終場重挫1.46元（或5.36％），外資大賣25066張。

友達、群創3月營收皆突破300億元，繳出亮眼成績單，由於面板價格漲不停，市場看好雙虎第2季營收有望重返千億元大關。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，面板產業因遠距商機和數位轉型帶動下，需求大幅成長，訂單能見度已達年底，供給面則由於沒有新增產能，供需持續吃緊，面板報價漲勢可望延續，儘管3月營收年增5成，但短線股價漲多，導致今天都有較大幅度的修正。

他認為，產業供需狀態未改變前，面板產業持續看好，不過由於短線漲幅與均線乖離過大，前一波沒進場的人，此時倒也無須躁進，不妨等待拉回過程，配合均線上揚，守穩獲得支撐之後再行進場，也提醒買面板股的投資人，可依面板報價是否續揚，作為波段能否持有的重要指標。

法人也表示，群創基本面雖然沒問題，但從技術面來看，今日出現巨量暴跌，量價有點失控，若三天內未站上今日高點26.25元，投資人在操作上要特別小心。

(中時新聞網)