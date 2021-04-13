台中市府多名局處長施打COVID-19疫苗後身體不適，其中社會局長彭懷真發燒到39度，13日上午請假未出席市政會議。（盧金足攝）

台中市府接受施打疫苗的局處首長身體狀況反應不一，台中市長盧秀燕13日表示，尊重市民的施打意願，建議可視個人身體狀況決定是否接種。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕施打COVID-19疫苗，並未有不適症狀，但多名局處首長身體不適，其中社會局長彭懷真發燒到39度，表示「像極了感冒，症狀又快又猛」，13日缺席市政會議，市民關切是否可施打？盧秀燕說，尊重市民的施打意願，建議可視個人身體狀況決定是否接種。

盧秀燕接受疫苗注射，施打後情況備受關切，她表示，首長注射疫苗，每個人反應不一，她與副市長黃國榮還算良好，精神不錯，但部分首長身體有酸痛發冷情形發生。

經各首長回報，彭懷真有身體發燒情況，上午請假休息，其他經發局、環保局、建設局等局處長到半夜時間，也覺得不太舒服，但還可以上班，輕重狀況不一。

「透過我和首長們的親身體驗，希望提供市民決定是否注射的參考」，她建議，市民可根據自己的意願與需要來施打。

彭懷真上午請假休息後，下午即恢復上班，他說，注射疫苗後聽從醫囑補充水分，三餐和睡前皆服用普拿疼，白天有些微嗜睡感，會議等行程照常，但就寢時突然發抖，夜間發燒、頭痛，經詢問衛生局長曾梓展，建議請假在家休息。

因消息曝光後，許多朋友傳訊關切，彭懷真表示，打疫苗過程學到的功課，建議打完疫苗後先減少工作量，適度休息，像極了感冒，但症狀又快又猛，「耽誤原本安排的行程，更是愧疚。」

針對部分局處長注射疫苗後，身體不適等副作用，該如何緩解？衛生局指出，疫苗接種後可能發生反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他包含疲倦、頭痛、肌肉酸痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。

接種疫苗後可能有發燒反應，一般約48小時可緩解，建議可多喝水，多休息，如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，盡速就醫釐清病因，告知醫師曾接種疫苗，做為診斷參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

(中時 )