英國在台辦事處代表鄧元翰（左四起）13日拜會台中市長盧秀燕，雙方就經貿、建設、科技、環境永續等議題交流。（盧金足攝）

英國在台辦事處代表鄧元翰13日拜會台中市長盧秀燕，雙方就綠能減煤、捷運交通運輸及都市計畫、經濟與文化等議題交流，盧秀燕請英國代表參與2021世界蘭展開幕典禮，也代表台中市政府與台中市民，對菲利普親王逝世表達致意與悼念。

盧秀燕說，前年曾率團訪問英國，參訪減煤發電政策與成效，對於英國訂下2025年淘汰所有燃煤電廠的減碳目標印象深刻，市府也以減煤為市政優先政策之一。

台中捷運綠線4月25日將正式營運，捷運藍線已報請交通部審議中，一旦核定將積極辦理後續用地取得、設計及施工等階段作業，盧秀燕希望參考各國捷運發展，優化台中公共運輸。

鄧元翰關心台灣減碳制度，表示先前曾與台灣其他縣市交流綠色能源、減碳等議題，與新北、台北、高雄等城市皆就捷運系統有合作、交流方案，願意與台中分享執行成效，藉由台中優良的風力優勢，延伸結合捷運工程，協助台中成為綠能、低碳城市。

他對台中擁有許多美麗的市容和建築物感到印象深刻，希望學習台中如何推動都市計畫。

盧秀燕表示，台中、彰化風力穩定，許多國際公司前來投資，包含機械、組裝等企業都來尋求合作機會；台中擁有「天時地利人和」，地理位置優異、氣候良好、市民熱情。

台中聚集許多美食，台灣知名飲品珍珠奶茶就是從台中發揚光大，加上台中是糕餅之都，太陽餅、洪瑞珍餅店等都享譽國內外，歡迎英國在台辦事處拜訪台中，一定會愛上台中。

盧秀燕今日在副市長令狐榮達、秘書處長顏迺倫、經發局長張峯源、交通局長葉昭甫及都發局總工程司蔡青宏陪同下，接見去年底抵台就任的英國在台辦事處代表鄧元翰、貿易與投資署長艾芬霓（Stephanie Ashmore）及基礎工程處長李安鈴，針對未來可能交流及合作事項交換意見；盧市長會後致贈鄧元翰代表鐵木茶園梨山高冷茶禮盒與荔枝蜂蜜酒，鄧元翰代表回贈具有濃厚英國文化的Whittard威塔斯骨瓷。

(中時 )