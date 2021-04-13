不放過任何午後降雨機會，水利署即刻啟動人工增雨-石門水庫。

水利署掌握每刻守視氣象情資，13日石門水庫山區午後有明顯局部熱對流影響，經研判有降雨機會，即刻通知石門水庫之地面人工造雨作業小組，於下午17時30分起完成待命，並視增雨合適時機於18時10分燃放增雨焰劑。

水利署說，人工增雨作業團隊均時刻留意每一波可能的降雨系統，除與氣象局保持密切聯繫外，水利署增雨作業小組視雲系移動與發展實況，絕不放過任何一個降雨機會，即時啟動增雨作業，期盼多留住些雨量於集水區，以緩解水庫乾旱之急。

(工商 )