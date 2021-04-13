台中市13日起展開第二輪分區限水，其中位在西屯區的台中工業限水時間為周四、周五，廠商因應停水期間產程用水問題，彈性調整員工上班時間，有科技大廠已規畫一半人力，改為周四、五休假，周六、日為上班日，共度水情吃緊的克難時期。

台中市依區域分成周二、三與周四、五分區限水，台中工業區位在西屯區為周四、五停水，為配合停水期間作業，上銀科技彈性調整一半員工上班時間，休周六、日改為休周四、五，周六日上班，彈性運用一例一休方式，配合水源提供，產能不受影響。

也有廠商採取員工休周五，周六上班，人力調度依限水調整，水力與電力是工業區重要命脈，廠商加強抗旱。

台中市工業區廠商協進會理事長江舟致表示，廠商人數達1000多家的台中工業區，對節水廠商有所準備，如未來限水天數增加，就有一點危險，共體時艱節水，有的廠商用水量較多，做買水備案。

經濟部工業局台中工業區服務中心主任俞國華強調，廠商配合節水，因若未達節水標準，自來水公司針供水量進行控管，每周都會統計水量，如急需用水調度買水，但買水經費之外，還有載水車輛和運送人力支出。

中科管理局表示，台中及后里園區為減量供水橙燈，虎尾、二林及中興園區為減壓供水黃燈，園區廠商共體時艱，工業節水已達13％，不論平日到假日、白日夜24小時隨時待命作業，力求向天多要一滴水，正陸續盤點及評估園區周邊合適水井，經確認水質無虞後，供園區廠商取用。

(中時 )