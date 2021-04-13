有著甜美外型的美女主播鄭亦真日前才自爆，不小心成了國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯的小三，並踢爆他的渣男行徑。近日網路社團又開始謠傳，有女方的不雅影片流出，鄭亦真接受《中時新聞網》專訪怒斥：「根本不是我！大家別成為加害者！」
鄭亦真日前在臉書透露，被週刊拍到與小8歲的藍恭唯談姐弟戀，原想順勢公開戀情，卻意外得知對方有正牌女友，男方誇張行為讓她氣炸，直接揭露藍的真面目。原以為風波已平息，沒想到又出現有不雅影片外流的傳聞，她無奈表示：「那影片裡的人根本長得跟我不像，根本不是我」 。
鄭亦真說，會得知消息是因為有網友留言告訴他，甚至還有人因此傳性騷擾訊息。她回憶收到騷擾訊息的當下反應：「真的很害怕，因為你知道我在哪裡，我不知道你在哪裡，不知道你是什麼樣的人」，但她也緩和氣氛的說：「不過我有練拳擊，自我防衛防護那些，我還是可以的」，而目前她已蒐集證據，交由律師處理，不排除採取法律行動。
面對傳聞，鄭亦真嚴正聲明，請大家不要再散佈不雅影片，已涉及刑法的犯罪行為，請大家自重。她更表示女生要懂得保護自己，不應該這樣被消費，也不該這樣被欺負，若遇到類似的事，直接採取法律行動就對了。
(攝影剪輯、范佐意)
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。