有著甜美外型的美女主播鄭亦真日前才自爆，不小心成了國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯的小三，並踢爆他的渣男行徑。近日網路社團又開始謠傳，有女方的不雅影片流出，鄭亦真接受《中時新聞網》專訪怒斥：「根本不是我！大家別成為加害者！」

獨/網瘋傳美女主播不雅片外流? 鄭亦真怒斥: 那個不是我

鄭亦真日前在臉書透露，被週刊拍到與小8歲的藍恭唯談姐弟戀，原想順勢公開戀情，卻意外得知對方有正牌女友，男方誇張行為讓她氣炸，直接揭露藍的真面目。原以為風波已平息，沒想到又出現有不雅影片外流的傳聞，她無奈表示：「那影片裡的人根本長得跟我不像，根本不是我」 。

主播鄭亦真有姣好身材和甜美外型，擁有不少粉絲。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

鄭亦真說，會得知消息是因為有網友留言告訴他，甚至還有人因此傳性騷擾訊息。她回憶收到騷擾訊息的當下反應：「真的很害怕，因為你知道我在哪裡，我不知道你在哪裡，不知道你是什麼樣的人」，但她也緩和氣氛的說：「不過我有練拳擊，自我防衛防護那些，我還是可以的」，而目前她已蒐集證據，交由律師處理，不排除採取法律行動。

面對傳聞，鄭亦真嚴正聲明，請大家不要再散佈不雅影片，已涉及刑法的犯罪行為，請大家自重。她更表示女生要懂得保護自己，不應該﻿這樣被消費，﻿也不該﻿這樣被欺負，若遇到類似的事，直接採取法律行動就對了。

(攝影剪輯、范佐意)

(中時新聞網)