中美緊張關係加上人權問題與商業之間的糾纏，讓美國最大的運動事業美國籃協(NBA)再度成為眾所關注的焦點。由於多個知名國際品牌與NBA球隊球星之間、球星與中國運動品牌之間，都有千絲萬縷的商業合作關係，NBA可能難逃被新疆棉花人權爭議波及。

據《紐約時報》報導，由於耐克(Nike)、H&M和其他外國品牌以強迫勞動為由拒絕使用新疆棉花而面臨中國消費者抵制，近年來已蓬勃發展的中國本土品牌也受益於這場對外國品牌的抵制風潮。

NBA有許多職業球星與中國品牌李甯和安踏有商業合作關係，球員因此獲得豐厚的回報。這些球隊與球星與遭抵制的外國品牌一樣，可能很快會感受到夾在華盛頓與北京之間的滋味。西方企業受到美國官員和議員的壓力，要求它們對新疆種族滅絕的指控作出回應，但他們同樣在中國面臨消費者發起的抵制。

報導認為，對於這種無法兩全其美的窘境，NBA及其運動員們並不陌生。2年前休斯頓火箭隊總經理發了一條支持香港民主抗議者的帖子後，中國曾把NBA賽事從官方媒體頻道撤下。到目前為止，NBA一直避免捲入最新的這輪新疆棉花爭議，但這種狀況可能不會持續太久。

澳大利亞洛伊研究所(Lowy Institute)輿論與外交政策專案主任娜卡薩姆(Natasha Kassam)說，「這些名人和品牌大使們很難在二者之間找到平衡點，中國明星斷絕與西方企業關係，能在國內市場獲得回報，但美國人相對就困難多了。」

專門研究制裁問題的律師弗萊明(Brian J. Fleming)說，安踏和李寧的公開表態，支持中國政府的同時，還表達了對美國限制措施的蔑視，這些聲明可能會引發監管機構對它們未來在美國的商業活動進行審查。

報導說，NBA有充分的理由在中國問題上保持沉默。2019年時任火箭隊總經理的莫雷(Daryl Morey)曾在推特上表示支持香港的抗議活動，隨即遭到李寧公司和上海浦東發展銀行信用卡中心暫停了與該球隊的合作。前火箭隊球員姚明擔任主席的中國籃球協會也暫停了與火箭隊的合作，莫雷被迫刪除了推文。NBA總裁蕭華(Adam Silver)不願對此致歉，讓大陸央視決定停播NBA賽事，直到去年底，央視才短暫恢復NBA總決賽2場比賽。比賽播出一周後，莫雷辭去了火箭隊總經理職務。

報導指出，央視仍未恢復NBA賽事轉播，大陸球迷們只能透過網路串流媒體觀看，誠如蕭華所說，NBA與中國的合作關係「很複雜」，但這並不意味著NBA不會對在中國看到的不符NBA價值觀的事情公開發言。隨著中美緊張關係升級，這些中國公司與NBA球員最近達成的許多合作協定可能會在未來幾周面臨質疑。

(中時新聞網)