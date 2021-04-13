公民監督國會聯盟13日公布最新立委評鑑結果，結果顯示，民進黨立法院黨團有27人上榜優秀立委，為上榜人數最多的黨團。但這份名單也引起網友質疑，有網友直言，這份名單和人民的認知差距很大，根本就是愚人節笑話，還有網友對某些上榜立委的表現提出質疑。

公督盟此次評鑑的時間範圍，為立法院第十屆第二會期，時間約介於去年9月至12月，評鑑依據分24項，主要針對出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減與凍結成案，進行統計。同時，該調查也以問卷方式，進行立委質詢表現的公民評鑑。

結果顯示，在各委員會當中，得分最高的立委分別是內政委員會的國民黨立委林思銘；外交國防委員會為民進黨立委趙天麟；經濟委員會為民進黨立委林岱樺；財政委員會為民進黨立委林楚茵、教育及文化委員會為民進黨立委陳秀寳、交通委員會為時代力量立委邱顯智；司法及法制委員會為民進黨立委蔡易餘；社福及衛環委員會為民進黨立委洪申翰。

許多網友看到這個結果，在《中時新聞網》臉書粉專上留言砲轟公督盟，「這優秀的名單只凸顯了公督盟很不優秀，是個笑話而已」、「這不是綠色的嗎？綠色評綠色有什麼可信度嗎？」「公督盟有拿標案嗎？這名單跟人民的認知差很大，愚人節笑話」、「高金待觀察的話，其他人都連觀都不用觀了，刪Q都沒被列入觀察名單，這評分還能信嗎？」

此外，還有些網友則對部分有爭議言行的立委開酸，「分租王上榜欸！應該去財政的！」、「八千睡果真是可以當國防布長的好料」、「打俄羅斯方塊的都能上榜， 笑死，這個單位蒸棒」、「看到飯雲就知道這名單是唬爛用的」、「刪Q哥也這麼優秀喔」。

(中時新聞網)