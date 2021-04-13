明華園總團當家小生孫翠鳳（中）再度突破，在新編歌仔戲《海賊之王－鄭芝龍傳奇》大秀荷蘭語，驚艷觀眾。（明華園總團提供）

明華園總團成立92年，在新編歌仔戲又有新突破，推出新作《海賊之王－鄭芝龍傳奇》，不只搬演傳統戲曲少見的題材，談論鄭成功父親鄭芝龍故事，孫翠鳳更挑戰說荷蘭文，在劇中飾演外交、商業皆有謀略的鄭芝龍，有如東方版的神鬼奇航，令觀眾驚呼連連。

編導黃致凱表示，故事題材是來自於他閱讀作家施百俊小說《浪花》，對其中的歷史與想像力結合的方式非常佩服，「這部作品刺激我思考，創作者和土地的連結是什麼？我們的祖先是如何來台灣？大家熟知鄭成功來台灣，是來自於他的爸爸，這是大家較陌生的部分。」

黃致凱表示，台灣是海島，過去很少從大航海時代的角度談論台灣，「其實在明朝朱元璋下令海禁之後，中國有長達2百年的海禁，那時沿海百姓為了求生存，走私貿易，因而形成特殊的海盜文化。」黃致凱表示，鄭芝龍是歷史上的爭議人物，「一生降明又降清，為求生存，懂得風轉舵，是那時候的海盜首領，比他兒子鄭成功還要早28年在金門料羅灣打敗荷蘭人。」

《海賊之王—鄭芝龍傳奇》還有王瓊玲擔任共同編劇，故事描述在17世紀，海上貿易蓬勃發展，但明朝卻鎖國封鎖海域，鄭芝龍因毆打貪官為自己惹禍上身，帶著兩個弟弟投靠舅舅學商，因而結識海盜首領李旦，李旦收鄭芝龍為乾兒子，並帶他在海上闖蕩、學做生意，然而，李旦被身旁的親信竄位殺害之後，鄭芝龍只得自立自強，學習在弱肉強食的世界中生存。

由於海盜行走世界，航行在各國之間，經常需要和不同國家的人往來，因此劇中演員挑戰說外語，包括荷蘭語、葡萄亞語、西班牙語、日語等不同語言，可說是傳統戲曲作品裡少見的表演。

黃致凱表示，故事裡的台灣尚未被定位，有各式各樣的可能性，「演員嘗試使用不同語言，呈現了多元文化感，也可以表現大航海時代的狀態，同時突破劇種的模式，有了新可能。」

黃致凱表示，鄭芝龍的人物性格也有多元性，兩面評價在人間，「他是號令東海的海盜，一下子跟荷蘭人合作，一下子又跟荷蘭人變敵人；曾經和朝廷不和，但又被收編成大明水師，和朝廷合作，可說是見風轉舵，勝者為王。」演出將於5月29日、30日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出三場。

(中時 )