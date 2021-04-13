最佳生命教育！高雄市桃源區建山國小旁日前被民眾發現一隻流浪小黃狗，腳上掛著捕獸夾奔走，不少居民想協助牠脫困，但小黃狗見人就躲，痛苦模樣令人心疼，台灣動物緊急救援小組接獲建山國小教務主任通報後趕至現場營救，花費許久終於將捕獸夾斷掌犬捕捉送醫，校方並將救援過程張貼在學校臉書，呼籲大家要愛護動物、珍惜生命。

台灣動物緊急救援小組12日接獲高雄桃源區建山國小教務主任通報，指出學校附近出現一隻流浪小黃狗，腳掌遭捕獸夾緊扣，十分痛苦，「拖著被捕獸夾困住的身軀，身心備受折磨極欲掙脫」；附近居民多次嘗試想幫助小黃狗脫困，但狗兒因疼痛害怕，反抗閃躲，多次營救都告失敗，決定向台灣動物緊急救援小組求救。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率救援志工與獸醫師趕往建山國小展開營救，因山區路小且傷犬見人就跑，救援團隊從山邊追至社區，最後獸醫師使用麻醉吹箭，終將傷犬捕捉送往動物醫院醫療安置。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊初步檢傷後表示，傷犬右前腳掌遭捕獸夾緊扣，前腳趾有2處遭夾傷，所幸及早通報，組織尚未壞死；目前小黃狗在醫院接受抗生素消炎治療，希望能保住腳掌，免於截肢命運。

通報營救的桃源區建山國小教務主任全程用手機紀錄救援過程，並張貼在學校臉書，「希望教育下一代，何謂尊重生命及實踐」；他同時引用印度國父甘地的名言，「一個國家的文明與否從對待動物的態度就可得知」，讓整起救援行動成國小師生最佳生命教育活教材。

(中時 )