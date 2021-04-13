前「早安少女組」成員之一的日本女星後藤真希，人生經歷像是小說般戲劇化，去年才和AKB48合作舞台，被一群年輕妹妹包圍仍光芒四射，讓她被封為「世界最可愛的35歲」；日前後藤真希傳出發燒緊急就醫，被檢驗出確診新冠肺炎，今（13）日公司透露病況，表示她症狀較輕，目前接受專業治療休養。

據日媒《FNN》報導指出，日本新冠肺炎疫情未見好轉，不少地區確診人數仍上升中，35歲女星後藤真希11日開始有發燒的症狀，隔日立即接受檢測，沒想到今日確定罹患新冠肺炎，令粉絲們都相當擔憂。

而經紀公司證實後藤真希確診一事外，也透露她的症狀沒有太嚴重，發燒現象也有好轉，目前正在接受專業治療，短期內都會好好休養身體，盼復原後能早日回到粉絲面前。

後藤真希在1999年參加「早安少女組」甄選，之後成功以成員之一出道，紅了之後她卻經歷父親遇山難過世、弟弟偷竊被逮入獄和母親輕生，和圈外人結婚後生下一子一女，但又傳出老公出軌醜聞，近年來工作量驟減，讓昔日是「頭號偶像」的她，邁入中年後的生活沒以往多采多姿。

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