空蕩蕩的舞台，透過投影特效，卻能變裝成深海，演員在裡頭往上游泳，《海賊之王—鄭芝龍傳奇》裡一段鑿船場面，場面逼真，此外，還有演員驚喜地從觀眾席上，以特技手法飛過，看得觀眾動魄驚心，也目不轉睛。

導演黃致凱表示，談論大航海時代故事，海的意象一定要明確，拿水旗和乾冰都不夠明顯，要讓觀眾看見船航行在水面上，也要讓觀眾看見演員在水中游泳，還有換氣時的氣泡，都顯而易見，十分逼真。

舞台上還有兩艘船相互爭奪海域的場面，黃致凱表示，劇組參考明朝時期的戰船和商船模樣，打造而成，「船的場面，觀眾可看見三種視角，一是把舞台當作甲板，搭配後面的海泳變化，演員甩來甩去，呈現驚滔駭浪，二是兩艘船的船頭一起開出來，呈現海平面，有一種立體的高度；第三是兩艘船合起來，成為一艘大船。」

更驚奇的是，最後還把整艘船翻轉過來，觀眾可看見裡面的甲板，打造真正的海賊王世界。

(中時 )