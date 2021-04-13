台北市長柯文哲自豪把AZ疫苗的針具由3c.c.換成1c.c.，每一瓶疫苗可多打1至2人，北市議員徐弘庭13日質詢指出，真正的問題不在多打幾個人，而是6月中恐有20幾萬劑疫苗面臨作廢，呼籲柯應該要「逆時中」提醒中央。對此，台北市衛生局長黃世傑脫口，「柯市長不敢講太多、不敢逆時中」。

徐弘庭指出，目前中央取得的31萬劑疫苗，第一批11.7萬劑將在6月15日到期，而第二批19.93萬劑將在5月31日到期，而第一劑、第二劑接種時間需間隔8週，按照時間推斷，這幾天就是最後須要施打的時間，屆時，恐有二十多萬劑疫苗面臨到期而作廢，或者僅施打了第一劑疫苗造成防疫效果大打折扣的問題。

台北市醫護人員施打疫苗的意願只有21％，而截至目前為止，醫護人員施打率更只有6.3％。徐弘庭認為，是否就是因為第三批疫苗取得時間的不確定性過高，所以至今醫護人員施打的意願始終不見起色？

徐弘庭質疑，柯文哲若知道疫苗期限將至，應該不會去計較省幾CC問題，所以現在的示範是沒有意義，而知道有效期限問題，卻不敢提醒這二天就是施打第一劑的最後期限，難道是要民眾都做只打一劑疫苗的心理準備嗎？

對此，黃世傑則表示，「我想市長可能有時候不敢講太多、不敢逆時中啦」，如果他們不出來帶頭打疫苗，恐會被中央罵，黃也坦言，若疫苗打不完恐作廢。

徐弘庭認為，中央恐怕花了大錢，卻買到的是人家不要的即期品，而中央疫情指揮中心採購疫苗過程遮遮掩掩，不僅沒有做好規劃，沒有管控施打的期程，更沒有跟地方溝通好各種狀況，導致最後可能造成浪費了20幾萬劑的疫苗。

(中時 )