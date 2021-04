加勒比海友邦聖文森的蘇富瑞(La Soufriere)火山上周爆發,逾萬人遭撤離,聖文森許多地區也被厚厚火山灰覆蓋。由外交部與衛福部共同籌組的「臺灣國際醫衛行動團隊」(TaiwanIHA),會同財團法人國際合作發展基金會、國家實驗研究院及國家災害防救科技中心,於今天共同簽署「聖文森國災害管理降低緊急醫療負擔發展計畫前期研究專案」策略性合作備忘錄。

外交部指出,本案將由我國專家協助聖文森國政府評估國家災害應變機制,對聖文森地震預警系統及火山監測設施的建置與強化進行先期評估,另也分享台灣豐富的科技防災經驗,期待協助聖國降低緊急醫療負擔。

外交部主任秘書徐儷文致辭表示,台灣與聖文森同樣位處火山、地震及風災盛行地區,深刻瞭解完善國家災害管理機制對有效降低災損的重要性,因此樂願結合我國公衞醫療及科技防災等專業經驗協助聖國。衛福部常務次長石崇良強調,災難沒有國界,台灣有豐富的防災合作及緊急應變經驗,將與聖國攜手合作,共同實現「世界衛生組織」(WHO)所揭櫫的全民皆健康及不遺漏任何人的精神。

國合會秘書長項恬毅表示,災害對於人民健康福祉影響甚鉅,整合國家災害機制有助協助落實聯合國永續發展目標(SDGs);藉由兩國合作將整合資源,運用我國優勢強項增加台灣國際合作能量。國研院長吳光鐘承諾,國震中心將運用我國的地震及火山監測科技,協助聖國強化防災能力。災防中心主任陳宏宇指出,希望運用台灣的優勢科技,協助友邦降低醫衞緊急負擔。

聖文森國駐台大使柏安卓(Andrea Bowman)受邀出席見證簽約儀式,她特別感謝台灣在蘇富瑞火山爆發時展現對聖國的支持,體現「台灣可以幫忙及台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)精神。柏大使也代表聖國政府與人民對我國發生太魯閣號列車事故表達誠摯慰問。

(中時 )