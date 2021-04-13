壽險業2020年賺近2,089億元，終於有公司可以發現金股利了。金管會13日公布，已核准一家壽險公司核發現金股利。據了解，即是幾乎每年都送件申請的中國人壽，但確定發放股利的金額，仍待中壽董事會通過後宣布。

中壽2019年稅後獲利136億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.2元，2020年中壽獲准發放每股0.6元現金股利，另外加上0.6元的股票股利，合計1.2元，中壽去年發出的現金股利共26.78億元，約占前年獲利的19.7％。

2020年中壽稅後獲利155.5億元，EPS為3.29元，市場推估可能發放與去年相同水準的股利，大概能發出30億元左右的現金股利。

金管會到目前為止，只收到兩家壽險公司申請發放現金股利，除了中壽外，另一家為保誠人壽，但因文件不齊備，已被要求重新送件，金管會表示，目前手中沒有待審案件。

即先前表示要送件申請發放現金股利的富邦人壽與安聯人壽，尚未正式送件。

(工商 )