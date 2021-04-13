外貿協會13日宣布Acer、AMD、ARM、Intel、Micron、NXP、Qualcomm和Supermicro等全球資通訊產業指標大廠，將參與2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）虛實整合平臺-「COMPUTEX 2021 Hybrid」，與COMPUTEX一同擘劃前瞻科技藍圖。

「COMPUTEX 2021 Hybrid」預計5月31日至6月30日推出線上線下整合展會，貿協規劃以「實體活動」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式，攜手國際指標大廠，跨地域串聯全球科技生態系，無論全球與會人士身在何處，都能夠透過平臺即時掌握產業最新脈動。

貿協指出，科技巨頭紛紛表態支持參與COMPUTEX 2021 Hybrid，除了顯示臺灣資通訊產業基本面亮眼、產業鏈堅韌且高階技術領先世界外，也代表大廠對於COMPUTEX所建構的生態圈深具信心，利用展會亮相機會發表最新技術與產品。

截至目前包括Acer、AMD、ARM、Intel、Micron、NXP、Qualcomm和Supermicro等全球科技指標大廠皆確認參與COMPUTEX 2021 Hybrid，透過虛實整合的模式，與COMPUTEX一齊引領產業前行。新創方面，臺灣最新型加速器(TAcc+)與荷蘭等國際團隊，亦將帶領優質新創團隊參與展會，為新創開啟鏈結全球市場契機。

(工商 )