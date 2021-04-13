華南銀行響應政府新南向政策，積極提供新南向台商金融服務，並搭配海外信保基金保證機制，協助企業取得海外營運所需的資金。在疫情期間，華銀配合海外信保基金所推出的COVID-19專案貸款，提供海外台商企業所需的紓困貸款，主動協助受疫情影響的海外台商順利渡過難關，在13日的海外信用保證基金績優承辦銀行頒獎典禮中，獲海外信保基金頒發四大獎項。

華銀深耕海外市場，自2017年起已連續4年獲海外信保基金獎項，今年再度創下佳績，獲頒海外信用保證基金2020年度承辦銀行「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」及胡志明市分行「分行送保件數及融資金額優等獎」四大獎項，顯見華銀在配合政府新南向與紓困貸款重大政策的努力，獲得海外信保基金的肯定。

近年來華銀在董事長張雲鵬、副董事長林知延及總經理張振芳等高階主管帶領下，建立完善的防制洗錢、法遵文化與風險管理等內控制度，同時持續強化企金業務的基礎，積極配合政府新南向政策，推動新南向地區授信業務，以提供海外投資台商所需要的資金與金融服務。雖然全球經濟受到新冠肺炎疫情的衝擊影響，但華銀2020年底的新南向地區授信餘額仍較2019年底逆勢成長了11％。

為提供新南向地區台商最即時的在地金融服務，華銀12家海外分行中，其中在新南向地區就有胡志明市、新加坡、雪梨以及馬尼拉4家分行，再加上河內、仰光及今年3月10日開業的曼谷辦事處，在新南向地區就有7處營運據點。

此外，為持續擴充新南向地區的金融網絡，華銀目前規劃將經營觸角延伸到東協第一大經濟體印尼，積極申設印尼雅加達代表人辦事處，以最具體的行動支持政府的新南向政策。未來華銀將持續布建更完整的海外金融服務網，滿足客戶各項跨境金融服務需求，成為台商朋友最佳的夥伴，朝向成為亞太地區最優質銀行的願景邁進。

(工商 )