橘色餐飲集團「重質不重量」的開店哲學再次展現；旗下美式餐廳品牌「M One Cafe」開店十年甫展第二店，並選擇在一日上班族人流超過15萬人次的信義區新光三越A11店；擔當M One Cafe執行長袁悅苓指出，新開第二店規模57坪，定調加州慵懶角落，預計年營業額目標上看4000萬元。

此外M One Cafe大安本館亦將同時進行為期四個月閉館改裝，預計與A11店共同定調，A11並與「草肉實堂」合作打造打卡地標；袁悅苓指出，大安本店一年營業額約在3600萬元，信義A11店客層有望擴大家庭客與聚會客群，相對客單價提升。

橘色餐飲集團旗下雙品牌無論是「橘色」火鍋、還是美式餐廳M One Cafe拓展第二店都是以新光三越全台連鎖體系為第一考量，包括橘色繼信義A9店展店之後，今年第四季將首度前進中台灣進駐台中新光三越中港店，且未來新光三越進駐台北東區Diamond Tower亦在受邀展店行列。

全新的M One Cafe將打破過往經營模式，以平台概念引進不同手作甜點挖掘具實力的達人，亦提供客人更多樣美味的選擇。而開幕期間的「巧克力控天堂」和「藍莓塔」，即是首波與甜點工作室「虹HUNG pâtisserie」合作推出的獨家限定美味。

(工商 )