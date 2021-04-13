由於在伊拉克、阿富汗等地的反恐戰爭中，美軍特戰部隊多次傳出犯下虐囚等戰爭罪行，已讓相關單位的「英雄」形象受到損害。調查團隊認為，長年征戰與過量海外部署，是美特戰部隊遭戰火「染黑」、行為出現道德問題的主因。

美國特戰司令部（USSOCOM）全面審查執行小組（CRIT）在訪問全美各地的現役、退役特戰官兵和其他人員後，認為出現道德問題的主因，是在過去20年的反恐戰爭中，美軍過度依賴特戰部隊，導致其承受過大壓力，形成「不惜一切完成任務」的文化；在此同時，部隊直屬的高階軍官卻須為大小事務在全球奔走，加上特戰部隊經常以小單位分散部署，使高層難以監管部隊的行為。

在美國集中精力進行反恐戰爭期間，部分特戰部隊的海外部署與返國休整時間比例，竟達驚人的1比1，代表其每年有一半的時間在海外作戰。這已遠高於美國國防部目前的1比2標準，而在過去，該標準為1比3。美國智庫蘭德（RAND）研究員羅賓遜（Linda Robinson）認為，沒時間返國受訓和與家人團聚，讓特戰部隊在某些方面「迷失方向」。

特戰司令部司令克拉克（Richard Clarke）上將先前在美國國會作證時表示，在經過調整後，目前進行海外部署的特戰官兵人數已大減20%；且海外部署時間比例過高的單位也迅速減少，目前僅有5%單位「自願」以高於標準的頻率前往海外部署，遠低於2019年底的13%。

不過羅賓遜指出，或許官兵本人在責任感推動下，願意持續前往海外執行任務，但其家人恐怕不這麼想，官兵也容易出現心理問題；且讓多數特戰部隊養精蓄銳，進行長時間且專業化的訓練，才是在大國競爭環境下，因應與俄羅斯、中國大陸等對手高強度作戰的最佳方針。

(中時新聞網)