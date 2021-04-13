中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過影響，易有短時強降雨，今（13）日晚花蓮地區有局部大雨發生的機率。今天傍晚起至明（14）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫直接掉10°C；北部、東半部、屏東地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨；今年第2號颱風舒力基最快明天形成，不過對中南部水情恐怕沒有助益。

根據氣象局最新觀測，北部氣溫明顯下降，已從白天的30°C，降到現在只剩20°C左右，北部、東北部部分地區也開始下雨。預測北部明早氣溫甚至會降到17至18°C，今晚到明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部、屏東地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

氣象局熱帶氣旋展期預報系統資料顯示，未來10內熱帶性低氣壓或颱風可能在離台灣比較遠的東南方海面就北轉遠離，影響台灣的機率較低。(圖/報天氣-中央氣象局臉書)

至於今年第2號熱帶性低氣壓在關島西南方海面形成，根據氣象局預報資訊顯示，未來24小時內將會緩慢朝西北方移動，有機會進一步發展成輕度颱風，最快明天形成。根據氣象局熱帶氣旋展期預報系統資料顯示，未來10內熱帶性低氣壓或颱風可能在離台灣比較遠的東南方海面就北轉遠離，影響台灣的機率較低。

氣象局表示，雖然周五前北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，但降雨量不大，因此對中南部旱象幫助也不大。受到東北季風影響，未來一、兩周台灣主要天氣為北部、東半部偶飄雨，感受涼爽舒適，中南部天氣穩定，感受有點熱。

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(中時新聞網)