瞄準「寵愛媽咪」商機，四大超商母親節預購開跑！其中，全家網羅冠軍名廚、名店蛋糕及掃地機器人等家電，共超過200項商品，估帶動檔期業績年增二至三成；小七則以團購、甜點、家電三大結構推出約175款商品；萊爾富也端出近百款商品，估帶動檔期業績成長約二成；OK超商也有152款，主打日系、歐式糕點，還有保健保養品等搶市！

母親節預購是超商年度重要的預購檔期之一，其中，又以蛋糕為主力商品，且越接近母親節銷售熱度也隨之提升。7-ELEVEN表示，母親節預購2月底起跑至今，業績穩定成長中，預估母親節前夕將帶動蛋糕類銷售成長三到五成。

7-ELEVEN表示，今年母親節預購檔期陸續推出約175款商品，包括與星級飯店、甜點名店合作話題蛋糕，也擴展在地特色店家，尋找地方隱形冠軍熱銷商品，以「團購、甜點、家電」三大商品結構搶攻母親節商機。不僅如此，5/4起也將於門市推出「哥倫比亞空運進口康乃馨鮮花」，每束99元，讓消費者方便就近就能買到康乃馨！

全家表示，即日起至5/4啟動第二波母親節預購，推出蛋糕、甜點、3C家電等超過200項商品，其中，特色蛋糕部分網羅冠軍名廚、知名飯店、網路夯店等超過70個品項，還有超過50款3C家電，如以史努比、拉拉熊為肖像造型的掃地機器人，還有眼部按摩器、潔膚儀等，估帶動今年母親節檔期業績年增二至三成。

萊爾富表示，今年推出網羅近百款母親節預購商品，有超商獨家甜點、名店蛋糕、3C生活家電等，且據觀察，近年隨著健康意識抬頭，民眾挑選母親節蛋糕更傾向健康系食材，因此，今年萊爾富獨家推出兩款100％無麩質的純米蛋糕，還有一款標榜無蛋、無奶、無動物性的全植物性原料蛋糕，茹素者也可食用。預估今年整體母親節檔期成長約二成。

OK超商表示，為緩解民眾不能出國的心情，今年特別與日系、歐式名店合作獨家推出多款國際手作甜品，還有冠軍得獎蛋糕、五星飯店點心等，整檔期共152款商品，其中蛋糕達65種，即日起至4月29日指定蛋糕還有第二件85折優惠；另外也有多款保健保養品，如滋補飲品、面膜組合等，討好愛美的母親。

(工商 )