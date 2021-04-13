台股今年來多頭氣勢如虹，帶動ETF投資人數急速攀升，達143萬人，較去年底增長36％。其中，第一金臺灣工業菁英30ETF（00728）投資人數淨增加9,501人，增長比率高達605％，為成長最快速的台股ETF人氣王。

台股今年來多頭氣盛，加權指數從1萬5,000點之下，一路急行軍，近期攻上1萬7,000點大關，累計漲幅約15％，超越歐、美、亞等主要國家股市，居全球股市漲幅之冠。在多頭氣氛激勵下，內資大戶、中實戶、散戶大軍全面集結，交易戶數衝破新高，台股ETF投資人數也同步攀升。

集保中心最新資料統計，截至4月9日為止，台股原型ETF投資人數為143萬3,569人，與去年底相較，淨增加38萬3,284人，增長比率36.5％。其中，第一金臺灣工業菁英30ETF的投資人數，從去年底的1,571人，增加到目前1萬1,072人，增幅605％，為同類型ETF之冠。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，工業30ETF主要持股配置在台灣競爭力核心中樞的產業，又以半導體最多，占比超過55％；其次是塑化近2成；光電、電子零組件、電腦周邊和其他電子合計近15％，提供投資人一手掌握台股的最精華部位。

隨著今年全球景氣復甦，台灣出口貿易熱絡，2月景氣對策燈號已亮出「紅燈」，綜合判斷分數更創下近32年來新高。其次，中美衝突加深，台灣科技業扮演關鍵要角，上游半導體、PCB、面板、電子零組件訂單大進補，整體基本面動能強健。

據統計，台股上市櫃公司今年獲利將成長29.5％。曾萬勝指出，企業獲利有望強勁成長，加上類股呈現良性輪動，成交量能亦維持3,000億元以上的健康水準，加權指數在攀上17,000點後，或遇漲多回吐賣壓阻礙，但預期未來緩步盤堅格局不變。

(工商 )