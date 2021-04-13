由於近期股市表現佳，使產險業第一季投資績效好，加上核保收益不錯，因此，產險業第一季獲利普遍都不錯，富邦產第一季更創下歷史新高。

富邦產險自結今年3月稅後淨利5.47億元，較去年同期成長35％，而第一季稅後淨利19.42億元，不但也較去年同期成長31％，更創下第一季歷史新高。第一季好獲利原因，富邦產險表示，主要是受惠於國內外股市熱絡，第一季投資收益約占7成，核保利潤則維持穩健的水準。

國泰產第一季稅後盈餘4.8億元，每股稅後1.57元，國泰產險第一季獲利雖非歷史新高，國泰產險指出，由於第一季股市頻創新高，投資收益確實較以往有顯著成長。

至於已布第一季自結獲利產險公司還有兆豐保、華南產以及台灣產險，兆豐保險第一季稅後盈餘 1.05億元，每股盈餘0.35元；華南產險第一季稅後盈餘為2.03億元，每股稅後盈餘是1.02元，即使台灣產險自結第一季稅前虧損為0.47億元，不過，這虧損只是「帳面數字」。

台產的防疫保單熱賣超過300萬張，因此，台產依保險業財務報告編製準則在今年元月份認列銷售防疫保單的大部份費用，使得元月份出現「大額虧損」，但防疫保單滿期保費則是按月分期認列，由於台灣防疫有成，防疫保單理賠個案少，從2、3月之後台產即有獲利。產險業者預估從4月份之後，台產帳面即可以「轉虧為盈」，防疫保單將會是台產今年業績的「大補帖」。

(工商 )