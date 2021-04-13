IEM英特爾極限高手盃2021年夏季資格賽本月正式開打，吸引全球電玩迷、相關軟硬體設備大廠與投資人關注。投信法人指出，去年全球電玩市場規模突破1,500億美元大關，預估未來5～6年將再增長一倍，達3,000億美元以上，並帶來投資爆發機會。

由晶片大廠英特爾主導的IEM夏季電競盃賽，預計在今年6月上旬舉行，而資格賽則在本月展開，為電競產業的年度重要盛事。不僅電玩迷引領而望，在英特爾的號召下，遊戲電競設備大廠都大力支持，投資人更積極關注，從中找尋商機。

隨著電競賽事開打，相關產業股價蠢動。STOXX全球遊戲電競指數自3月中旬以來，累計已上漲9.2％。展望後市，若統計過去第二季表現，該指數上漲機率100％、平均漲幅9.5％，為表現最好的季度。而若拉長時間，電競指數自2012年6月中成立以來，累計已上漲7.3倍，遠超越那斯達克指數的3.7倍漲幅，短中長期表現都亮眼。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，遊戲電競不僅受到千禧Z世代的歡迎，隨著戰後嬰兒潮人口進入退休高峰期，也成為這一批X世代消磨時光的一大樂趣，未來商機欲小不易。

今年全球玩家預估將達28億人，2023年將突破30億人；而且砸錢購買手機、遊戲機、電腦或掌上型遊戲機的金額，也增加12～18％不等，帶動全球電玩市場規模在去年突破1,500億美元，預估未來5～6年將會再增長一倍，衝上3,000億美元。

陳世杰指出，敏銳度高的機構投資人，已經開始布局遊戲電競產業，如：ARK方舟投資今年來先後加碼遊戲平台Skillz、Roblox兩家公司；沙烏地阿拉伯主權基金投資33億美元在動視暴雪、藝電、Take-Two等3大遊戲軟體開發巨頭，掀起投資新風潮。

(工商 )