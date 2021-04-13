嘉義市立委王美惠（左）為地方發聲，希望環保署全力協助地方環保建設。（王美惠服務處提供）

環保署長張子敬希望嘉義市全盤規畫環保建設。（王美惠服務處提供）

嘉義市政府規畫建造廢棄物處理環保園區、青年街非法廢棄物處置廠大火燒出來的環保問題，立委王美惠偕同環保署長張子敬13日視察垃圾焚化場，市長黃敏惠表示，希望中央全力協助地方有效迅速處理地方的環保問題。

黃敏惠說，嘉義市政府開發湖子內區段徵收，已取得15公頃的環保用地，非常不容易，必須善用，市府規畫現有焚化廠整修延役使用、湖子內環保用地、彌陀路資源回收場等3塊場域，建設整體環保園區，以利於環保的永續性，希望透過王美惠委員為地方發聲，中央能全力協助。

黃敏惠也提到青年街一處非法廢棄物處置廠於農曆春節前大火，日前悶燒復燃，仍堆積在現場的廢棄物要趕緊清運，也請中央協助有效處理。

王美惠表示，嘉義市的環保建設，希望中央全力在預算、規畫設計等方面多協助，另外，青年街廢棄物處置廠的問題，引發民怨，請環保署盡速協助地方解決，她也會繼續監督。

張子敬表示，目前環保署已補助嘉義市環保建設規畫前置作業，王美惠委員也非常關心經費補助，他今天特別來嘉義市視察，了解規畫案的進度、執行及地方的需求，也希望市府對環保建設有全盤、綠能、先進的規畫，中央會依進度、需求給予補助及協助。

(中時 )