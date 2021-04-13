新北市三重警分局12日破獲天九牌職業賭場。（葉書翻攝）

新北市三重警分局12日獲報，三重大勇街某夾娃娃機店地下室為天九牌職業賭場，警員先喬裝成夾娃娃機玩家，在店內夾近3小時，趁賭客進出之際，以優勢警員前往攻堅，逮捕李姓主嫌等3人及28名賭客，查扣現場賭資及抽頭金60萬餘元。

警方調查，李嫌以經營賭場為業，流竄於新北市新莊、三重、蘆洲一帶，為躲避警方查緝時常會更換據點，李嫌夾娃娃機店24小時經營，人潮進進出出不易察覺，將夾娃娃機店作為天九牌職業賭場。

李嫌擔心警方查緝，還在1樓娃娃機店外設置雞排攤、飲料攤，由34歲林姓男子負責經營，同時也負責把風，一有風吹草動立刻通報。警方為降低把風人員戒心，喬裝成夾娃娃機玩家，在店內夾近3小時。

警方看準時機趁賭客進出之際，立即呼叫埋伏於周圍的優勢警力，成功破獲職業賭場。警方逮捕李姓主嫌、負責清注的25歲郭姓男子、負責把風的34歲林姓男子及28名賭客。

警方查扣賭資及抽頭金60萬餘元、天九牌賭具等證物，警訊後依賭博罪嫌將李嫌等3人移送法辦，另外28名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

(中時 )