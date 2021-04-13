由於投資者的預期心理，加密貨幣交易所Coinbase明天將在股市首次亮相，比特幣週二飆升至創紀錄的逾63000美元的歷史新高。

根據Coin Metrics的數據，過去24小時內，比特幣的價格上漲了5％，達到63171美元，隨後小幅回落至62653美元左右。以太幣是僅次於比特幣的第二高價值數位貨幣，也刷新了紀錄，攀升至2222美元。

Coinbase是透過「直接上市」的方式，估值近千億美元，將成為自臉書以來最大規模股票上市案，加密貨幣投資者樂見該公司的股票上市，認是該行業的一個重要里程碑。

直接上市（英文 Direct Listing，簡稱 DLP或DPO）的意思是，企業省略透過「承銷商」包銷（Underwriting），以及詢價圈購（Book Building）的流程，直接向證交所提供參考價、申請上市。

倫敦加密貨幣平台Luno的執行長兼聯合創始人Marcus Swanepoel對CNBC表示：「這對於整個行業來說確實是非常好的，而且確實很重要。」、「這將增加我們行業的信任度和透明度。」

他同時表示：「行業仍然存在一些不信任感，我認為公開發行如此規模的公司將幫助許多人意識到，這不僅是需要認真對待的資產類別，而且是需要認真對待的業務。」

Coinbase成立於2012年，是美國最大的加密貨幣交易所。由於比特幣和其他加密貨幣的價值攀升，今年的收入激增。該公司報告稱，2021年第一季度的收入估計為18億美元，比去年同期成長了9倍，而利潤成長到7.3億美元至8億美元之間。

自今年初以來，隨著主流投資者跳入加密貨幣市場，比特幣的價格已經上漲了一倍以上。特斯拉最近對比特幣進行了15億美元的押注，現在接受了數位貨幣作為其汽車付款的方式。同時，高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街巨頭正在尋求向其富裕客戶提供一些比特幣窗口。

(中時新聞網)