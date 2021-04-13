不滿台中市因中火重啟，二度函送台電董事長楊偉甫。台電工會今發出聲明，不容政客出於自身政治利益目的，一再汙衊、傷害台電，若中市一意孤行，將號召規模1萬名以上員工與家屬包圍市府。

台電工會幹部說，去年董事長第一次被函送時，當時已經計畫要發動員工包圍台中市，後來因不被起訴，台中市態度也有軟化而作罷。但這次中市再度開罰並將楊董函送，工會再沒反應，如何對台電同仁交代。

工會說，如果董事長真的被起訴，或是台中市再有進一步針對中火行為，將號召員工包圍台中市府。以2016年電業法抗爭有1萬3000多名員工與家屬上凱道來說，扣掉值班人員，規模不會少於萬名。

台電工會聲明表示，對於台中市府無視最高行政法院裁定，一再泛政治化，為罰而罰的操作，已然抹滅台電全體員工日以繼夜，為國人穩定供電並兼顧環保與經濟發展努力，必須嚴正聲明並表達抗議。

工會強調，中火3號機為完成環保改善，不容任何政客出於自身政治利益之目的，一再汙衊、傷害台電。為捍衛全體台電員工工作尊嚴、安心工作的環境，全體2萬7千個會員必團結一心，台中市府如再一意孤行，電力工會必出面強力捍衛。

(中時 )