台鐵太魯閣號日前發生2百多人死傷重大意外，但前民進黨桃園市議員王浩宇竟在臉書PO出一張發生事故408車次車票照，並寫下「他們問，為什麼你會在乎？」，但眼尖網友隨即發現該車票的列印日期是1月23日，當下遭大量網友留言痛批蹭熱度，而王浩宇見方向不對火則速將照片撤下。對此，曾代表台灣民眾黨選立委的淡江大學全球政治經濟學系印尼助理教授何景榮今天具狀至地檢署，控告王浩宇違反《刑法第203條》，「偽造變造船票車票罪」。

「懇請檢座立即傳喚被告王浩宇到案，釐清案情！」何景榮13日臉書PO文表示，「夥伴有限公司負責人王浩宇，涉嫌變造台鐵車票」，一個涉嫌偽造有價票證、且曾因為造假/造謠而被判刑的襪子業者，所出示的產品檢驗合格標章，會有多少的真實性？是否有殘留的有害物質，危及消費者的健康？希望有關單位立刻稽查該公司產品的合格性，藉以化解國人大眾的疑慮。

曾代表台灣民眾黨選立委的淡江大學全球政治經濟學系印尼助理教授何景榮，今天具狀至地檢署，控告王浩宇違反《刑法第203條》「偽造變造船票車票罪」。

何景榮表示，「不知道王浩宇在偵查庭上，會不會嘲笑檢察官的聲量比他差呢？想不到天底下會有再三犯法的嫌犯，因為自己的負面聲量，比守法的平民百姓高出2.59倍而洋洋得意，他身為印尼人都知道了~難道王浩宇不知道這就叫做臭名遠播、惡名昭彰嗎？看來，社會大眾教不會他的，只能靠著日後的法警與典獄長，慢慢教化他了」。

前桃園市議員、#夥伴有限公司 負責人王浩宇，涉嫌變造台鐵車票； 因此 #老師雞 何景榮今日具狀至地檢署，控告王浩宇違反 #刑法第203條，#偽造變造船票車票罪，可處一年以下有期徒刑。懇請 ... 由老師雞 何景榮發佈於 2021年4月13日 星期二

(中時新聞網)