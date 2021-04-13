全球貿易量回升，推動基本金屬、石油等價格走揚。實質資產主要投資的產業包含：能源（含公用事業與能源）、商品原物料、基礎建設與房地產等，這些產業高度連結通膨，為大宗商品需求與價格上升主要受惠者之一。鋒裕匯理投信表示，面對景氣復甦與通膨增溫，實質資產重回市場焦點，基於兩大亮點推升產業多頭走勢，看旺後市行情。

長期表現來看，實質資產在通貨膨脹期間表現更佳。根據統計，從1997年至2020年來各資產平均年度報酬率，在通膨期間，實質資產相關產業之大宗商品漲幅達17.74％，優於一般期間的4.30％；同期美國房地產漲幅為14.91％，優於一般期間6.89％；美國能源股票上漲12.26％，優於一般期間的5.93％。

整體而言，實質資產具備兩大長線亮點。首先，政策面利多方面，觀察歐盟等多國政府，為達成減碳或零碳排目標，未來5年將大幅提高再生能源相關資本支出，將創造基本金屬需求。加以美國近期的重大財政刺激政策，美國總統拜登除了宣布1.9兆美元的紓困方案外，再推出為期八年的2.25兆美元基礎建設刺激法案，涵蓋傳統道路、橋樑和機場興建修繕、高速寬頻網路、鉛管等全方位提升全美的基礎建設品質，有利於相關產業長線表現。

同時，觀察美國聯準會（Fed）動向，依舊保持鴿派立場，除了利率水準維持不變外，對於通膨率保持更為耐心的態度，並暫時容忍通膨率超過2％，並現階段維持每月購債計畫，盡全力達到充分就業等目標。在寬鬆貨幣政策續行之下，將支持實質資產的表現。

其次，評價面優勢。根據資料，近期大盤評價面極端，相較其他產業，實質資產的評價面仍明顯便宜。觀察各產業本益比與近十年歷史相對位置來看，目前全球股票指數約處於41.09％，而先前表現強勢的科技業則在54.23％。而相較之下，實質資產平均僅20.05％，評價面具吸引力。

鋒裕匯理資產管理實質多重資產經理團隊分析，隨著全球貿易量回溫，終端需求逐漸回籠，基本金屬等原物料全球庫存下降，推升商品價格。預期多數企業2021年之獲利與每股股利均可重回成長軌道。

鋒裕匯理實質收息多重資產基金配置於再生能源（公用事業）、基礎建設等，具有獲利穩定、資產負債表健康等基本面優勢的類股。此外，這檔基金布局在那些能將較高原物料價格轉嫁給客戶，能確保企業的利潤率的公司。

鋒裕匯理的多重資產團隊總管理資產規模達3,100億美元，為全球最大的多重資產管理團隊之一，擁有超過35年的多重資產投資歷史。

鋒裕匯理實質收息多重資產基金前五大資產配置於公用事業、原物料、基礎建設、房地產、能源。主要配置地區在北美、歐洲、新興市場。

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