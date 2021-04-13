櫃買中心今（13）日召開上櫃指數投資證券（ETN）標的指數資格認可審查會議，審議通過統一綜合證券公司申請之「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」【ICE FactSet Asia Semiconductor Index（TWD Net Total Return）】為發行ETN之指數資格認可一案。

櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices, LLC）所編製，自臺灣、南韓、日本、香港等亞洲四地交易所掛牌之普通股中，選取流通市值10億美元以上、近3個月日均成交值200萬美元以上，且屬於半導體製造、半導體代工、資本設備、外包封測與經銷、上游材料與元件等半導體產業鏈五大領域之16檔股票為指數成分股，並以流通市值加權計算之指數，指數成分股每半年調整一次。

(工商 )