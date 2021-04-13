水的分子式是H2O，也可稱做「一氧化二氫」，這是中學理化課的程度。不過嚴格來說，不是所有的水都是如此。普通水H2O也稱為「輕水」，但是相對於輕水之外，還有「重水」，它由氫同位素氘 （ 2 H，但經常簡寫為D）所組成，化學式也就寫作2H 2O，或者簡稱為D2O。科學家發現，雖然同樣無色透明，但是人可以嚐出重水，它帶有些許的甜味。

科學警報(Science Alert)報導，要說明重水之前，必須先瞭解氫元素以及2個同位素。普通的氫元素是由1個質子形成的原子核，四週有1個電子包圍所組成，中文也被寫作「氕」(讀音「ㄆㄧㄝ」)，除它之外，還有以1個質子、1個中子形成的原子核，週圍覆著1個電子，中文寫作「氘」(讀音ㄉㄠ，與「刀」同音)，由氘所形成的水，就叫氘水，由於它的物理比重會比輕水重一些(1：1.1056)，因此又叫重水。氘水相當稀少，含量是普通水的6,400分之一。

第3種氫同位素是由1個質子加上2個中子形成原子核，周圍仍然包覆1個電子，它的原子核等於是普通氫的3倍重，所以中文寫作「氚」(讀音「ㄔㄨㄢ」，與「川」同音)，它又叫「超重氫」，所形成的水稱為「氚水」也叫「超重水」，環境含量比氘水更稀少了，比例不到十億分之一，因此超重水成本比黃金高上百倍。

話題回到重水(也就是氘水)，重水沒有放射性，所以不具有放射毒性，少量攝入對人體無害，但科學家們普遍不認為喝重水是個好主意，這是做過試驗的。曾經以大鼠試驗長期攝入重水，結果出現細胞分裂暫緩、成長停止的現象，最終導致死亡。

過去100年間，實驗室裡偶爾會發生誤飲重水的情況，人們一直想知道，重水的味道是否與普通水有異別，因為就實驗室裡的情況，誤飲重水的人，會突然意識到剛才喝的水「怪怪的」。

以色列生物化學家娜塔莉·本·阿布（Natalie Ben Abu）與菲利普·梅森（Philip E. Mason）領導的國際研究小組發現，重水的味道確實與普通水不同。

在一項由28位受試者進行的味覺測試實驗中，大多數人都能夠用品嚐的方式，區分普通水與重水的差異，在形容重水什麼味道時，多數人會以「甜味」來形容重水。

但是，在小鼠實驗中，儘管小鼠喜歡糖水，但是小鼠並不喜歡喝重水，這表明老鼠的味覺系統感受不到甜味 。

該團隊進一步研究為什麼會這樣，發現人類味蕾上的甜味覺受體TAS1R2 / TAS1R3，會對重水有一些反應能力。

作者總結說，我們的發現重水中的氫鍵，要比普通水要稍強一些，這可能是來自量子尺度的效應。

該篇報告沒有提到超重水(氚水)是否也有甜味，然而要是甜味源於氫鍵，那麼超重水的氫鍵也應該更強，也應該有略甜味。

(中時新聞網)