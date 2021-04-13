根據《BusinessKorea》報導，美國對華為祭制裁，導致其子公司海思半導體應用處理器（AP）市佔率大減，市場原先預測，三星電子將補海思空缺分得市佔，未料竟是聯發科從中搶奪，讓三星電子智慧型手機應用處理器（AP）面臨挑戰。

由於美國對華為祭出禁令，其旗下海思半導體受制裁影響，進而市佔率大幅下降，曾有分析預測，2020年三星電子在AP上的市佔率有望吃下海思的市場，進一步上升；但未料，獲得海思市場的並不是三星電子，竟是聯發科。

聯發科的主要客戶為大陸智慧手機製造商，根據市調機構Omdia數據顯示，2020年採用聯發科AP的小米智慧手機數量比2019年成長223.3%，達到6370萬台；此外，聯發科市佔率從2019年的11.7%飆升至2020年17.2%。

根據市調公司Strategy Analytics於12日發布的數據顯示，三星電子AP在2020年的市佔為9.7%，較2019年下降2.3%，排名下降1名至第5名；三星電子計畫將於今下半年，發表與美國超微半導體（AMD）合作開發的新AP Exynos，以扭轉態勢。

(中時新聞網)