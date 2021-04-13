建築師林家如（中）認為，台北表演藝術中心的廣場就像是市民的客廳，民眾可以來廣場見面、散步、約會，劇場藝術性與實用性，不是只有在表演殿堂。（盧金足攝）

歷經十四年時間，眾所矚目的台北表演藝術中心，預期將在明年八月完工啟用，與荷蘭大都會建築事務所（OMA）有極深淵源的國際建築師林家如，13日在台中市建築經營協會分享OMA在該設計案時表示，台北表演藝術中心劇場的藝術性

，不是只在表演殿堂，廣場就像是市民的「客廳」，來廣場遊玩聚會，融入生活文化，擴散成整座都市成為豐富多元的藝術中心。

林家如擁有美國紐約州、台灣建築師執照，工作經驗橫跨兩岸三地，活躍於建築學術領域演講、評圖、策展、論壇、評論寫作等活動，近年發起「台灣女建築家學會」，她也是OMA 在北京、香港設計案建築師、北藝項目總監。

台中市建築經營協會力邀林家如以「OMA台北藝術中心-真實與虛幻的雙重顯像」為題，解構OMA從建築理論到實踐的思考模式，並暢談公共建築的模糊性。

「一棟建物能成為市民生活的亮點」，林家如說，因為一座建築物能夠影響周遭的生活，OMA曾設計興建的西雅圖市立圖書館，因為圖書館帶來觀光人潮，地方的收入倍增，而且民眾申請圖書館的卡數大為增加，建築物帶動繁榮，引起國際矚目。

她認為，劇場藝術性，不是只有在表演殿堂，建物廣場就像是市民的客廳，民眾可以來廣場見面、散步、約會，台北表演藝術中心旁邊有士林夜市、故宮，感受夜市文化和平民的生活，這座開放的「客廳」，民眾來廣場遊玩聚會不受拘束，不一定要進去欣賞表演節目才能親炙藝術殿堂。

林家如說，台北表演藝術中心預計今年五、六月完工，還要用一年時間來測試人流壓力及其他相關檢測，預定明年八月可望開幕，歷經14年之後，終於要呈現在民眾的眼前，中間雖然經很多波折，好事多磨，成為一個令人期待的地標。

她強調，創新的造型，不只能夠突變還能和地方融合，曾有人認為建築師把這座表演藝術劇場當成手工藝在打造，其實她們是以嚴謹工程施作，這一件作品呈現在眾人面前，就會了解團隊付出的努力，看到台北表演藝術中心將大功告成，多年辛苦很有代價，也是台北市民引以為榮的新景觀。

OMA總部位於荷蘭鹿特丹，作品包括西雅圖市立圖書館，其在亞洲知名作品包括新加坡超高層豪宅「Scotts Tower」、北京中央電視台、香港文化矽谷的售票亭建築 KUBE、台北表演藝術中心等。

OMA在2008年得標的台北表演藝術中心，設計顛覆傳統的思考方式。北藝共分三個劇場，包括多型式中劇場兼實驗性劇場、鏡框式中劇場與大劇場，此三空間可獨立運作，但藉由階梯，又能整合為整體。大劇場加上鏡框式中劇場還可共組為長達一百公尺的超級舞台區，可說是表演藝術場地全新的設計概念， CNN 曾將該案評為2020年最期待的建築之一。

(中時 )