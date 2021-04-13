櫃買中心13日表示，M31股票（6643）、邑錡股票（7402）、英瑞-KY轉換公司債（15921）、台康生技一轉換公司債（65891）等自4月14日起預收款券並管制撮合作業。

M31股票、邑錡股票等因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月14日起10個營業日（到4月27日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

英瑞-KY轉換公司債、台康生技一轉換公司債等最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月14日起10個營業日（到4月27日止）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，英瑞-KY轉換公司債約每25分鐘撮合一次，台康生技一轉換公司債約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該兩檔有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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