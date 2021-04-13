美國務院發布新版對台交往準則 國台辦：堅決反對 20:172021/04/13 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。（中新社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國務院近日發布了新版「對台交往準則」，放寬了美台之間交往限制，大陸國台辦發言人馬曉光說，大陸堅決反對美國與台灣開展任何形式的官方關系。 國台辦以發言人馬曉光名義今日晚間發出書面聲明，表示恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，是美政府向中方作出的嚴肅承諾。 馬曉光說，大陸敦促美方用實際行動恪守承諾，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定。 他稱，「民進黨當局倚美謀獨必遭失敗」。 25架共機擾台創單日紀錄 胡錫進：大陸回應美國一件事 專家傳真－從兩會解讀大陸 「激發市場主體」政策趨勢 (旺報 ) #馬曉光 #美國務院 #對台 #交往準則 #國台辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美艦跟監遼寧艦 中國專家稱顯示抗中決心 04:102021/04/13 產業財經 拜登政府首份外匯報告 傳不會列陸為匯率操縱國 15:252021/04/13 國際 共機擾台架數創新高 美國務院再籲停止施壓台灣 06:552021/04/13 國際 陸專家籲甄別布林肯 緊盯中國打台灣牌真實意圖 10:102021/04/13 兩岸 外交部證實 蓬佩奧今年可能訪台 04:102021/04/13 焦點要聞 航運出運 長榮市值大躍進 衝上26名 04:102021/04/13 財經要聞 玉山軍艦下水 台船鄭文隆：全體員工戰戰兢兢 16:472021/04/13 財經 《集中市場》外資連三賣 資金出走萬七難守 15:062021/04/13 財經 《電子零件》外資齊聲按讚 台達電補血ing 11:422021/04/13 財經 華爾街日報：美中競爭加劇 台灣成潛在衝突點 08:302021/04/13 國際 時論廣場》兩岸降溫 自求多福（湯紹成） 19:212021/04/13 時論廣場 兩岸熱門新聞 下一波輪到NBA！陸品牌大量贊助 美球星恐難逃新疆棉爭議 - 兩岸 陸外貿增幅超強 分析師：中國將帶動全球經濟成長 - 政經 日本核廢水若入海 陸專家：恐發生「三致」 包括致癌致畸致突變 - 兩岸 陸專家籲甄別布林肯 緊盯中國打台灣牌真實意圖 - 兩岸 中共解放軍三大戰區海軍實彈演練 精準摧毀「敵」艦 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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