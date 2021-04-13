美國務院近日發布了新版「對台交往準則」，放寬了美台之間交往限制，大陸國台辦發言人馬曉光說，大陸堅決反對美國與台灣開展任何形式的官方關系。

國台辦以發言人馬曉光名義今日晚間發出書面聲明，表示恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，是美政府向中方作出的嚴肅承諾。

馬曉光說，大陸敦促美方用實際行動恪守承諾，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定。

他稱，「民進黨當局倚美謀獨必遭失敗」。

(旺報 )