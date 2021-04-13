明志科大馬成珉副校長(左二)及國際中心李潔嵐主任(左一)至美國辛辛那提大學交流，並關心本校參與雙聯學位之學生。（明志科大提供）

明志科技大學由師生共同創立「明志之舉」節目，準備攻佔大家的耳朵；Podcast以訪談、聊天方式分享師長學生們關心的校園生活點滴和教育話題。（明志科大提供）

明志科技大學由師生共同創立「明志之舉」節目，準備攻佔大家的耳朵；Podcast以訪談、聊天方式分享師長學生們關心的校園生活點滴和教育話題。（明志科大提供）

明志科技大學是台塑企業王永慶、王永在兩位創辦人於1963年設置，培育第一代的產業及學界人才，從校友會名單裡，不乏看到許多教育家、企業家、專業經理人，校友表現在業界享有良好聲譽。

明志科技大學首創三明治實務教學課程，這是創校以來的傳統，所有學生在學期間必須到企業工讀實務實習一年，實習地點包括海內外的場域，最遠到美國，提早體驗多元化的職場生活，每個學生平均有2至3個職缺可以選擇，每月的工讀金約有台幣2.6萬元，實習期間學生除學習專業技能，也讓學生鍛鍊自己的人格特質，並且減輕家庭經濟負擔，盡情投入職場技能學習。

108課綱開始上路以來，讓全台國、高中生跟家長充滿不確定性，108課綱以「核心素養」為主軸，強調要培養學生能適應未來挑戰知識、能力與態度，未來的學生要與國際化人才競爭，要勇於展現自己。明志科大劉祖華校長表示，如何讓教室往職場衍生，教師該如何讓課堂動起來，近期明志科技大學也跟上這股潮流，由師生共同創立「明志之舉」節目，準備攻佔大家的耳朵；Podcast以訪談、聊天方式分享師長學生們關心的校園生活點滴和教育話題。

校方表示，希望明志科大的學生畢業後即能應用所學，順利與職場接軌，近年因應產業多樣化，學校也投入教學研究、產學合作的場域，校園裡就有自己的攝影棚、自駕車應用場景、半導體製程、新能源研究、人工智慧(AI)研究中心等，未來學校將與台塑企業及各建教合作公司擴大合作，持續培養產學界所需的核心人才，產業升級過程中，人才培育絕對是不可或缺的要素。

2020年起學校與台塑企業共同推動「公費生制度」專案培育計畫，實習期間表現良好的大學生、研究生，通過考核畢業後將由台塑企業直接任用，並可領取40至50萬元高額獎助學金。校方也希望提升明志科大學生的國際移動力，積極爭取提供國際交換、雙聯學位機會，例如參加3＋2學碩士一貫學程搭配國際雙聯學位的學生，五年就可取得明志與「美國辛辛那提大學」之國際國內雙碩士，幫助同學實現出國留學的夢想。

2021學年明志科技大學為吸引優秀人才前來就讀，提供高額獎學金，獎勵考試成績優異的新生，大學部頂尖獎學金160萬元、一級獎學金100萬元、二級獎學金40萬元，共126個獎勵名額，而且頂尖及一級獎學金完全沒有名額限制，另碩士班則提供25至60萬元的獎學金，共54名，博士班最高可領108萬元獎助學金。

明志科大為協助高中畢業生在進入大學前，快速銜接大一專業課程，特別為大學新生設計「深化第一哩基礎課程」，以縮短基礎能力差距，幫助學生建立學習信心。校內也有多種跨領域的微型課程、產學合作計劃及跨校合作計劃，學生在四年內可以探尋自己興趣、與產學界建立連結，找出自己未來的職涯發展藍圖。

(中時 )