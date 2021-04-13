海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇10072艇配賦馬祖海巡隊，將有效提升海域巡防能量，執行海域執法及救生救難。（馬祖海巡隊提供）

海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇10072艇配賦馬祖海巡隊，將有效提升海域巡防能量，執行海域執法及救生救難。（馬祖海巡隊提供）

海巡署艦隊分署新造100噸級巡防艇10072艇配賦馬祖海巡隊，將有效提升海域巡防能量，執行海域執法及救生救難。12日10072艇駛返馬祖南竿，馬祖海巡隊特別安排兩艘巡防艇噴水伴航進港，歡迎馬祖海域再添生力軍。

新建造巡防艇10072艇，總噸位達175頓 ，由台船基隆廠承造，採用優規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，最高航速每小時可達30節(約56公里)，續航力更達1200浬，另配置艉放式小艇1艘，最大航速可達29節、續航力2小時，有效提高航行穩度與適航性執行救生救難、人員撈救等任務，並可防嚴重特殊傳染性肺炎及防止非洲豬瘟與牛結節疹疫情入侵，保護我國海域漁業資源與人民健康。

馬祖海巡隊表示：未來本隊會靈活運用100噸級巡防艇之巡邏能量，搭配新造沿岸多功能艇，必要時採取雙艇巡邏，配合船艇靈活機動性能，採取防範圍堵、強勢取締及從重裁罰等作為，全面加強驅離、取締越界陸船，維護馬祖海域海洋漁業資源，確保國人生命財產安全；同時也呼籲本國籍船舶切勿違法與陸船進行海上交易，如發現大陸漁船蹤跡時，請立即撥打海巡署118免費報案專線，海巡署將立即調派艦艇查處，並提供必要之協助。

(中時 )